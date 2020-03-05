Türkiye’nin kaç SİHA'sı var? Türkiye’deki SİHA sayısı ve özellikleri…

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Türkiye’de kaç tane SİHA var? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının özellikleri neler? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının menzili kaç? Bayraktar TB2 (SİHA) kaç saat havada kalabiliyor? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının teknik özellikleri neler? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının temel uçuş özellikleri neler? Tüm soruların cevabı haberimizde...

Türkiye’nin kaç SİHA'sı var? Bayraktar TB2 (SİHA)’nın özellikleri neler?

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 110.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 86 adet Bayraktar SİHA ve İHA envanter de Türkiye’ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının özellikleri neler? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının menzili kaç? Bayraktar TB2 (SİHA) kaç saat havada kalabiliyor? Bayraktar TB2 (SİHA)’larının temel uçuş özellikleri neler?

Temel Uçuş Özellikleri;

- 24,000 Feet Uçuş İrtifası

- 24 Saat Havada Kalış Süresi

- 150 Km Haberleşme Menzili

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler;

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Bayraktar TB2 (SİHA)’larının teknik özellikleri neler?

Teknik Özellikleri;

- Haberleşme Menzili 150 km

- Seyir Hızı: 70 knot

- Operasyonel İrtifa: 27,030

- Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 150 kg

- Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

- İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

- Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

- Max Kalkış Ağırlığı: 630 kg

- Uçuş Süresi: 24 saat

- Kanat Açıklığı: 12 m

- Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

- Boy: 6.5 m