Doğu Akdeniz’i kendi menfaatleri üzerinden pay ederek Türkiye’yi görmezden gelen devletlere, Doğu Akdeniz’de bende varım diyen Türkiye satın aldığı 6. Nesil sondaj gemileri ile kendi hakkını savunmaya devam ediyor. Peki, Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var?

2000'li yılların başına, Doğu Akdeniz'de zengin doğalgaz kaynaklarının yer aldığına ilişkin bilimsel öngörülerin ortaya çıkmaya Doğu Akdeniz de gerginliklerin ve fırsatların başlayacağının habercisiydi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 2002'den itibaren Doğu Akdeniz'de başta Mısır olmak üzere diğer kıyıdaş ülkeler Lübnan, Suriye ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya başladı.

Türkiye ise bu anlaşmaların Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını çiğnediği gerekçesiyle konuyu BM'ye taşıdı ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını BM nezdinde onaylattı. Türkiye Doğu Akdeniz’de elini güçlendirmek için sondaj gemileri satın aldı ve bütün gemilerin Akdeniz’ine gönderdi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var? Doğu akdenizde kaç gemimiz var? Doğu Akdeniz’de kaç sondaj gemimiz var? Yavuz sondaj gemisi ne kadara alındı? Fatih sondaj gemisi ne kadara alındı? Barbaros Hayreddin sondaj gemisi ne kadara alındı? Oruç Reis araştırma gemisinin özellikleri neler? Tüm soruların cevabı haberimizde.

Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var? Yavuz sondaj gemisi ne kadara alındı?

Türkiye’ni toplam 4 adet sondaj ve sismik araştırma gemisi bulunmak da bunların ilki;

Yavuz sondaj gemisi

Yavuz , önceki adıyla Deepsea Metro I, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

Gemi, Temmuz 2011'de GustoMSC tarafından ve Hyundai Heavy Industries tarafından Ulsan Tersanesi'nde Deepsae Metro I adıyla denize indirildi. Bermuda (2011-2018) ve Marshall Adaları (2018-2019) bandırasıyla, sondaj şirketi Golden Close Maritime Corp.'a aitti ve Odfjell Sondaj tarafından işletiliyordu. Tanzanya (2012-2014) ve Kenya'da (2014), Vietnam (2015-2017) ve Filipinler'de (2017) görev yaptı.

2017 yılının Mayıs ayında boşta kaldı ve yeni bir kontrat bekleyerek Malezya'da kaldı. Ekim 2018'de devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından 262,5 milyon ABD Doları karşılığında satın alındı. İspanya'nın Algeciras Limanı'na yelken açtı ve 22 Şubat 2019'da Marmara Denizi'ne ulaştı. Geminin Yavuz olarak adlandırıldığı ve Yalova'daki bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. 20 Haziran 2019'da da göreve çıktı.

Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var? Fatih sondaj gemisi ne kadara alındı?

Fatih sondaj gemisi

Fatih , önceki adıyla Deepsea Metro II, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

2011'de Güney Kore'de inşa edilen gemi, 229 m uzunluğundadır. Denizlerde 12.120 m (40.000 ft) derinlikte sondaj yapabilmektedir. Mart 2016'da 210 milyon dolar bedelle Chalfont Shipping'e satıldı. Bermuda bayrağı taşıyan ve 2017'de Norveç merkezli Odfjell Drilling'den 262.5 milyon dolara satın alınan gemi, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi oldu. Mayıs 2018'de adı Fatih olarak değiştirildi.

Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var? Barbaros Hayreddin sondaj gemisi ne kadara alındı?

Barbaros Hayreddin Paşa sismografik araştırma gemisi

Gemi Polarcus DMCC, Dubai merkezli deniz jeofizik şirketi Drydocks World Dubai için inşa edildi. 16 Şubat 2011 tarihinde inşasına başlanan gemiye Polarcus Samur ismi verildi. Gemi, Bahamalar bandırasıyla, Namibya'da ilk görevine başladı.

30 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geminin Aralık 2012 tarihinde sismografik araştırmalarda kullanılmak üzere, TPAO tarafından 130 Milyon dolar karşılığında satın alındığını açıkladı.

Oruç Reis araştırma gemisi

MTA ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde 2012 yılında tamamen yerli imkânlarla inşaasına başlanan ve ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipman ile donatılan ORUÇ REİS milli araştırma Türkiyecin aktif olarak envanterinde bulunmaktadır.

Oruç Reis araştırma gemisinin özellikleri