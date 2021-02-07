Türkiye'nin kayak merkezleri Türk sporuna hizmet ediyor

Ülkenin birçok kentinde yer alan kayak merkezleri, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama sporcularına da kucak açıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan ve uzun süre beklenen beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezleri, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama sporcularına da hizmet ediyor.

Dört mevsimi doyasıya yaşayan Türkiye'de, kış ayları da kar güzelliğiyle yaşanıyor. Son haftalarda yoğunluğu artan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak hizmet veren kayak merkezlerinde, sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kış mevsiminin başta gelen aktivitelerinden olan kayağın keyfine varan tatilcilerin yanı sıra kayak sporcuları da merkezlerden faydalanıyor.

Ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine pek çok kentinde bulunan kayak merkezlerinde alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama branşlarıyla ilgilenen sporcular, antrenman yapma imkanı buluyor.

Bazı kayak merkezleri, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan alınan bilgiye göre, Erzurum'da alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama branşındaki tüm sporcular için bir arada hizmet verilebiliyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade 2011), 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

Uludağ'da alp disiplini ve snowboard, El-Aman'da kayaklı koşu

Bursa'da bulunan, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı olan Uludağ, kış turizminin vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor. Uludağ, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini ve snowboard yapmak isteyen sporcuların kullanabildiği merkezler arasında yer alıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin 1. derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi ise alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve teknik altyapısıyla öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi, sporculara alp disiplini ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Erzincan'da bulunan ve 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi ve Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, alp disiplini ve snowboard sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Öte yandan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi, Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, Burdur'un Salda Kayak Merkezi gibi ülkede yer alan birçok kayak merkezi de kayakseverlere hizmet veriyor.

"Merkezlerimizin kalitesi, hizmet anlayışı her geçen gün artmakta"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, Türkiye'de kayağın son zamanlarda çok popüler olma yönünde ilerlediğini söyledi.

Kayak sporuna ilginin artmasında kayak merkezlerinin payının çok büyük olduğunu ifade eden Oto, şöyle konuştu:

"Kayak merkezlerimiz her geçen gün artmakta ve tesis sayımız çoğalmaktadır. Biz, Türkiye Kayak Federasyonu olarak yarışlara uygun olan tüm merkezlerimizde organizasyon yapmaya çalışmaktayız. Sporcu sayımızı artırmak temel hedeflerimizden biri olarak ön plana çıkmakta. Merkezlerimizin kalitesi, hizmet anlayışı her geçen gün artmaktadır. Uluslararası düzeyde pistlerimiz mevcut. Artık, yurt dışından gerek sporcu gerekse kış turizmi için gelenler çoğalmakta. Dağlarımız bizim için çok önemli, bunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

Uludağ'da bulunan kayak ve snowboard yarış okulunda görevli antrenör Caner Altun, bölgede kayak ve snowboard eğitimleri verip sporcu yetiştirdiklerini belirtti.

Uludağ'ın yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören bir bölge olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bizler de sporcu yetiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Uludağ, hem turizm kayağı hem de sporcu yetiştirme anlamında pistlere sahiptir. Amacımız temel eğitimlerini alan çocukları, ilerleyen yıllarda yarışmalara katılmaları için lisanslı ve profesyonel sporcu yapmaktır. Ülkemizi milli takım seviyesinde temsil etmelerini hedefliyoruz. Şu anda 2 milli sporcumuz var."