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Türkiye'nin ketçap, mayonez ve sosta ABD ve Avrupa pazarındaki payı artıyor

Avrupa ve ABD'de ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türk ürünlerinin pazar payı giderek artıyor. Türkiye, geçen yıl domates bazlı soslarda yaklaşık 19,4 milyon dolar, salçada 157 milyon dolar, mayonezde 15 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.
Türkiye'nin ketçap, mayonez ve sosta ABD ve Avrupa pazarındaki payı artıyor

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini ve bu süreçte gıda sektörünün öne çıktığını söyledi.

Gıdada güven ve sürekliliğinin öneminin arttığını belirten Koçoğlu, salgında Türkiye'nin gıda alanında ihracat potansiyelinin yükseldiğini bildirdi.

Koçoğlu, ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Assan Foods'un, aynı zamanda ülkenin ilk sos ihracatçısı konumunda bulunduğuna işaret ederek, katma değerli sosların yanı sıra ketçap, mayonez, salça ve biber salçası ihracatı da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Endüstriyel domates üretimine Türkiye damgası
Türkiye'nin, dünyada endüstriyel domates üreten ilk 5 ülke arasında yer aldığı bilgisini veren Koçoğlu, diğer 4 ülkenin ABD, Çin, İtalya ve İspanya olduğunu, bunların da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Koçoğlu, salgınla birlikte küresel rekabetin arttığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra farklı pazarlardan talep almaya başladık ve kendi markamızla ihracat yaptığımız pazarların sayısını artırdık. Örneğin, Avrupa'da Türkiye'den salça alımına yüzde 14'ün üzerinde bir vergi söz konusu. Bu nedenle fiyat dezavantajı vardı ama şu anda Belçika'ya kendi markamızla ihracata başladık. ABD pazarında da benzer bir durum söz konusu. Avrupa ve ABD'de ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türk ürünlerinin pazar payını daha da artıracağız."

Assan Foods'un, ihracat faaliyetleriyle Türkiye'ye yüzde 90 oranında dış ticaret artısı sağladığını bildiren Koçoğlu, ülkenin 2020 yılı ketçap ve domates bazlı sos ihracatının yaklaşık 19,4 milyon dolar, salça ihracatının 157 milyon dolar, mayonez ihracatının da 15 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

4 kıtada 50 ülkeye ihracat
Koçoğlu, Assan Foods'un 300'den fazla ürün çeşidi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Assan Foods, 2020 yılında çift haneli büyümeye imza attı. İşimizin yüzde 30'unu salça, yüzde 35'ini ketçap, geri kalanını da mayonez ve sos oluşturuyor. Kategorilerimiz arasında çok dengeli bir dağılıma sahibiz. Gerek Colorado, Kingtom ve Oba markalarımızla, gerekse 'private label' alanında 4 farklı kıtada 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kendi markalarımızla ve özel markalı olmak üzere, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika'da birçok ülke için salça, Uzak Doğu ve Avrupa'da özellikle büyük zincir marketler için ketçap, mayonez ve sos ürünleri üretiyoruz. Ketçabımız, TexMex ve makarna soslarımız, Avrupa ülkelerinde oldukça rağbet görüyor. Dünyanın birçok ülkesindeki çok uluslu şirketlere ham madde olarak salça, biber salçası ve biber suyu üretimi ve satışı da yapıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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