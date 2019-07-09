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Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Pendik D-100 karayolunda önceki Cuma akşamı trafikte yaşanan tartışma sonucu 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede taraflar arasında yaşanan olay anlatıldı. İddianamede Hasan Sel, Hüseyin Sel şüpheli, Yunus Emre Bahçıvan ve eşi Ayfer Bahçıvan ise müşteki olarak yer aldı. 

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİLER

İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in 6 Temmuz akşamı D-100 karayolunda Ankara'ya doğru gittikleri, Hüseyin Sel'in kullandığı aracın emniyet şeridinde ilerlediği, geçmek istedikleri müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın buna izin vermediği, Hasan Sel'in el hareketi yapmaya başladığı anlatıldı. 

CAMI AÇIP EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hüseyin Sel'in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı, müştekilerin Hüseyin Sel'in yönetimindeki araca çarparak durmak zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, aracından inen şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel'in müştekilerin aracının yanına gittikleri, müştekilerin de araçlarının kapısını kilitledikleri anlatıldı. İddianamede Yunus Emre Bahçıvan'ın aracının camını hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu ve olayın büyümemesi için telkinde bulunduğunu söylediği belirtilerek, buna rağmen şüpheli Hasan Sel'in el ve ayakları ile vurarak aracın aynasını kırdığı, ardından da aracın ön kapısına çıkıp tepindikten sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi. 

20 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Müştekilerin olayları cep telefonu ile kaydettikleri, görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmeye alındığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. 

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL EDERSE YARGILAMA AŞAMASINA GEÇİLECEK

Mahkemenin 15 gün içinde iddianameyi kabul veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. 

YUNUS EMRE BAHÇIVAN HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Sel kardeşlerin şikayeti üzerine Yunus Emre Bahçıvan hakkında başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı. 

Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı durdurup zarar vermeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan takipsizlik kararında, Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan'ın araçlarına çarparak kendilerine zarar verdikleri gerekçesi ile şikayetçi oldukları anlatıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan hasar tespiti raporu ve görüntülerin Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan hakkındaki iddiaları doğrulamadığı belirtilen kararda, olayların Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin suç teşkil eden davranışları sonucu gerçekleştiği belirtilerek, Yunus Emre Bahçıvan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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