Türkiye'nin korona haritası çıkarıldı

Polimetre, DSÖ'nün 28 Nisan 2020 verilerine dayanarak Türkiye ile salgından en çok etkilenen ülkelerin korona haritasını çıkardı.

Polimetre, DSÖ'nün 28 Nisan 2020 verilerine dayanarak adeta Türkiye ile salgından en çok etkilenen ülkelerin korona haritasını çıkardı.

Verilere dayanarak yapılan çalışmalar şu değerlendirmeler yapıldı:

"İTALYA'DA ÖLÜMLER 7 MAYIS'TA BİTECEK"

"İzlanda ve Yeni Zelanda’da salgın şimdilik sona ermiştir. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Güney Kore için salgının sona ereceği tarihi henüz hesaplanamamaktadır. İsviçre’de olayların 1 Mayıs, ölümlerin 5 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır. İtalya’da olayların 7 Mayıs, ölümlerin 10 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır.

Norveç’de olayların 1 Mayıs’ta sona ereceği, ölümlerin 26 Nisan’da sona erdiği hesaplanmaktadır. Danimarka’da olayların 6 Mayıs, ölümlerin 2 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır. Hollanda’da olayların 3 Mayıs, ölümlerin 1 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır. İspanya verilerindeki maddi yanlışlıklar nedeni ile öngörüde bulunulmamaktadır.

YENİ ZELANDA VE İZLANDA'DA SALGIN BİTTİ

İzlanda ve Yeni Zelanda’da ölümlerin sona erdiği hesaplanmaktadır. Almanya, Japonya, Yunanistan, İsveç’te olay ve ölümlerin Mayıs-2020 içinde sona ereceği hesaplanmaktadır. Almanya’da olayların 8 Mayıs, ölümlerin 13 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır. Japonya’da olayların ve ölümlerin 9 Mayıs’ta sona ereceği hesaplanmaktadır.

İrlanda, Kanada, İngiltere, Fransa, Portekiz, Güney Kore, ABD için bitiş tarihi hesaplayamıyoruz. ABD grafiğinden ölümlerin 18-Mayıs’ta sona ereceği ancak olayların süreceği görülmektedir. Ancak ölümlerin bitip olayların sürmesi durumu veri girişindeki düzensizlik nedeniyle de olabileceğinden şu an için bir değerlendirme yapmamayı uygun buluyoruz."

TÜRKİYE İÇİN DE TARİH VERİLDİ

Söz konusu çalışmada Türkiye için de şu tarihler verildş: "17 Nisan tarihine kadar sürekli artan ölüm sayıları 20 Nisan’a kadar yatay seyredip sonra inişe geçiyor. 20 Nisan tarihinden sonra da günde ortalama 4 azalıyor.

Bu düzgün doğrusal hareketin devam ettirilmesi halinde ölüm sayılarının Mayıs ayı bitmeden sıfırlanacağı anlaşılmaktadır. Ancak her gün yaklaşık 4 ölüm eksilmesi şeklinde sürmekte olan ölüm sayıları normal gözükmemektedir. Hazırladığımız algoritma; Türkiye’de olayların 6 Mayıs, ölümlerin de 23 Mayıs tarihinde sona ereceğini hesaplamaktadır.

Ancak Sağlık Bakanlığının, paylaştığı verilerin yeteri kadar şeffaf olmaması verilerin doğruluğu konusunda da tereddütler doğurmaktadır."