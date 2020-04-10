Türkiye'nin korona yardımında bulunduğu ülkeler

Koronadan dolayı zor zamanlar geçiren ülkelere yardım eli Türkiye'den geldi.

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor... Binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın sonrası birçok ülke zor durumda kaldı.

Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye; kendi halkına sağladığı olanaklar dışında, diğer ülkelere de yardım elini uzatıyor.

Güçlü ekonomilere sahip ABD ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu.

94 ÜLKEDEN MALZEME TALEBİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sadece bağış konusunda talepte bulunan ülkeler değil Türkiye’den malzeme satın alma talebinde bulunan 94 ülkenin yer aldığını söylemişti.

YARDIM GÖNDERİLDİĞİ AÇIKLANAN ÜLKELER

Türkiye'nin yardım gönderdiği ülkeler arasında; Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya,Kosova, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Libya, Tunus, ABD, Bulgaristan, Filistin, İran, Irak, Lübnan ve İran yer aldı.

Böylelikle yardım gönderilen ülke sayısı 50'yi aştı.

YUNAN YARDIM İSTEMEDİ

Ancak Türkiye'nin yardımda bulunmadığı bir ülke var; Yunanistan...

Koronadan dolayı zor zamanlardan geçen Yunanistan, şu ana kadar Türkiye'den yardım talebinde bulunamadı.