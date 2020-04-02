Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen 10 ili açıklamasının ardından diğer kentlerdeki vaka sayısı da belli oldu.

Türkiye'nin koronavirüs haritası 02.04.2020

İlk kez yayınlanan haritaya göre 02.04.2020 tarihininde en çok vaka İstanbul'da görülürken en az vaka ise Burdur'da bulunuyor. 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle başkent Ankara’da ise 712 koronavirüs vakası bulunuyor.

Türkiyenin koronavirüs haritası, illere göre koronavirüs haritası, Ankara'da koronavirüs vakası kaç?

İşte 2 Nisan 2020 illere göre koronavirüs vaka sayılarını gösteren harita…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yayınladığı haritaya göre bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayıları ve haritaya göre koronavirüsten can kaybının yaşandığı iller şu şekilde...

Haritaya göre Ankara'da koronavirüs vakası kaç?

Ankara'da 718 koronavirüs vakası bulunmakta, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haritaya göre İstanbul'da koronavirüs vakası kaç?

İstanbul'da 8852 koronavirüs vakası bulunmakta, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Haritaya göre İzmir'de koronavirüs vakası kaç?

İzmir'de 853 koronavirüs vakası bulunmakta, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de 410 koronavirüs vakası bulunmakta, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Haritaya göre Konya'da koronavirüs vakası kaç?

Konya'da 584 koronavirüs vakası bulunmakta, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 112 koronavirüs vakası bulunmakta, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de 87 koronavirüs vakası bulunmakta, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haritaya göre Trabzon'da koronavirüs vakası kaç?

Trabzon'da 74 koronavirüs vakası bulunmakta, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haritaya göre Adana'da koronavirüs vakası kaç?

Adana'da 197 koronavirüs vakası bulunmakta, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'da 207 koronavirüs vakası bulunmakta, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İlgili haberler:

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...