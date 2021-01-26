  • BIST 1.540
  • Altın 443,616
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 671 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1808 oldu.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini Türkiye'ye ulaştı
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak, 06.15'te Pekin'den İstanbul'a geldi.

Aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından depolara taşındı.

80 yaş üzerindekilerin aşılanması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." bilgisini verdi.

Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 37 evin karantinaya alındığı, Muğla'da ise tedbirlere uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandığı duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:06
  • Bakan Koca açıkladı: Pazartesi sabahı ülkemizde olacak24 Ocak 2021 Pazar 14:08
  • Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah24 Ocak 2021 Pazar 09:52
  • Koronavirüs salgınında satışları patlayan takviye edici gıdalar için 'doz' uyarısı24 Ocak 2021 Pazar 09:50
  • 'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'22 Ocak 2021 Cuma 10:46
  • Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi22 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22 Ocak 2021 Cuma 09:02
  • Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı21 Ocak 2021 Perşembe 22:36
  • Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı21 Ocak 2021 Perşembe 15:40
  • İsrail'de karantina ve aşılamaya rağmen günlük Kovid-19 vakaları yüksek seyrediyor21 Ocak 2021 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti