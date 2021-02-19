Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 640 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, vefat sayısı 27 bin 821, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok artan 5 il açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türk sporcuların, katıldıkları uluslararası organizasyonlarda üstün başarılar gösterdiğini kaydeden Erdoğan, yüzmede, serbest dalışta, modern pentatlonda, jimnastikte Avrupa ve dünya şampiyonluklarının kazanıldığını hatırlattı.

"Salgın süresince Türkiye'yi ekonomisiyle yükseltme hedefimizden asla kopmadık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından koordine edilen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zorlu bir yılın geride bırakıldığının altını çizerek, "Salgın süresince Türkiye'yi ekonomisiyle yükseltme hedefimizden asla kopmadık ve Türkiye'nin direnci kırılmadı. 2020 yılının ilk yarısında yüzde 3,1 oranında daralan Türkiye ekonomisi, özel tüketim ile yatırım harcamalarındaki kuvvetli artışın desteğiyle üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 6,7, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 oranında büyüme kaydetmiştir. 2020'nin son çeyreğine ve 2021 yılına ilişkin öncü veriler, ekonomimizdeki toparlanma eğiliminin devam ettiğine işaret etmektedir." diye konuştu.

Oktay, Kovid-19 sonrasında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yönelmiş durumda olduklarını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için işçi ve işverenler ile daha fazla bir araya geleceklerini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması ve personelin gayreti sayesinde 372 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri ve içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği, salgının kontrol altında tutulabildiği ancak nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı belirtildi.

Şu an itibarıyla 372 Ceza İnfaz Kurumunun 55'inde pozitif vaka bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden toplam Kovid-19 vaka sayısı 240’tır. Bu tutuklu ve hükümlülerden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 33'ünün Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Testi pozitif çıkan tüm tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumları iyidir. Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 207 tutuklu ve hükümlünün ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir."

Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana hayatlarını kaybeden 19 tutuklu/hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, göğüs hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri aktarılan açıklamada, 9 hükümlünün ise bağışıklık sisteminde Kovid-19 virüsüne bağlı gelişen komplikasyonlar sebebiyle vefat ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

YÖK'ün anketinde, öğrenci ve akademisyenler uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen çevrim içi eğitime ilişkin geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurmak amacıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Bütün üniversiteleri kapsayan anket çalışmasına öğrenci ve öğretim elemanları büyük ilgi gösterdi. YÖK'ün bundan sonraki eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli yol haritası oluşturacağı belirtilen ankete, 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin 22 öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü katıldı.

Öğrencilerin yüzde 78'i ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ü, salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün "Sağlık Bakanlığına görüş sorma" politikasını olumlu buldu.

Düğünü iptal olan damat, kapora bedelini Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı

Adana'da yeni tip koronaviraüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğününü iptal etmek zorunda kalan kişi, düğün salonu işletmesine verdiği kaporayı Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı.

Evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Aldırmaz, 20 Kasım 2020'de yapılması gereken düğününün iptal olması üzerine düğün salonu işletmecisine verdiği 2 bin lirayı geri istemesine rağmen alamadı. Aldırmaz, salgının mücbir sebep sayılması ve düğünün iptal edilmesinin tüketicinin sorumluluğunun kapsamında olmaması nedeniyle kaparo bedelinin iadesi amacıyla avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, yaptığı incelemede Aldırmaz'ın lehine karar vererek kaporanın iadesine hükmetti.