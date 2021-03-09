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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 767 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak
Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenler için izolasyon süresinin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılması zorunlu olmayacak. Bu kişilerin temaslılarının 10 günlük karantinaları da herhangi bir semptom yoksa bu sürenin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.

Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 439 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

"Kontrollü Normalleşme" sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında, konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam etti.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 119 bin 610 personelle 6 Mart'ta yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimde, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildiğini, 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildiğini, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandığını bildirdi.

Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 521 kişiye 620 bin 333 lira ceza kesildi. Samsun'da da tedbirlere uymayan 216 kişiye, 373 bin 746 lira ceza uygulandı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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