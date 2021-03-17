  • BIST 1.570
  • Altın 418,485
  • Dolar 7,4921
  • Euro 8,9192
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İl bazında Kovid-19 vaka sayıları paylaşıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Son 1 haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka görülme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri de açıklayan Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Bosna Hersek'e aşı yardımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Salgınla mücadelede Devlet Başkanlığı Konseyi'nin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk. İnşallah, bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz." diye konuştu.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde ve Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, Adıyaman'da da 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Gaziantep'te 288, Kocaeli'de ise 498 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede alınan tedbirleri ihlal eden 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı16 Mart 2021 Salı 09:01
  • Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı15 Mart 2021 Pazartesi 19:08
  • Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Kayseri'de 740 nüfuslu mahalle karantina altına alındı14 Mart 2021 Pazar 22:12
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu14 Mart 2021 Pazar 11:23
  • Türkiye'de 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti13 Mart 2021 Cumartesi 07:58
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar13 Mart 2021 Cumartesi 07:53
  • Uzmanından bahar yorgunluğundan kurtulma tavsiyeleri12 Mart 2021 Cuma 17:15
  • 'İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği görülmüyor'12 Mart 2021 Cuma 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti