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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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