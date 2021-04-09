Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinası sona erdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

TBMM'ye bir süre ziyaretçi alınmaması kararlaştırıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesine karar verildi.

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin sadece acil hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Samsun'da 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda, Kastamonu'nun ise Doğanyurt ilçesindeki bir okulda Kovid-19 vaka artışının önlenmesi amacıyla uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

Çanakkale ve Kastamonu'nun bazı köylerinde, Adıyaman'da ise 104 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kars'ın 2 köyünde, Kastamonu'nun ise Cide ilçesindeki Başköy köyünde karantina sonlandırıldı.

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu.