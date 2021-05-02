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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelinde koronavirüs denetimleri
Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlalden edenlere yönelik Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 kişiye, Malatya'da 76 kişiye, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 32 kişiye, Gaziantep'te 243 kişiye, Trabzon'da 16 kişiye ve Muğla'nın Datça ilçesinde de 26 kişiye para cezası uygulandı.

İzmir'de "tam kapanma" döneminde alkol satışı yapılamayacak.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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