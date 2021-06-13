Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.15 itibarıyla 33 milyon 322 bin 503'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 12 Haziran saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 672 bin 844, ikinci doz aşı 13 milyon 649 bin 659 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 322 bin 503 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 416 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 226 bin 842 olmak üzere toplamda 5 milyon 643 bin 385, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 667 bin 448, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 145 bin 987 olmak üzere toplamda 2 milyon 813 bin 426, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 330 bin 660, ikinci doz aşı sayısı 936 bin 726 olmak üzere toplamda 2 milyon 267 bin 386 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı için "gönüllülük" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Kovid-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." notunu düştü.

Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine yaklaşılıyor

Haziranda yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, dün 570 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı.

Ülke genelinde şu ana kadar 33 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19,4 milyona yaklaşırken bunlardan 13,6 milyonunun ikinci doz aşıları da tamamlandı.

En fazla aşının uygulandığı il, 5,5 milyondan fazla dozla İstanbul oldu. Bu ili yaklaşık 2,7 milyon dozla Ankara, 2,2 milyon dozla İzmir takip etti.

Sağlık Bakanlığı aşılama çalışmaları kapsamında, 4 Haziran'da 349 bin 231 olan günlük aşılama dozu, dün saat 19.45 itibarıyla 578 bin 762'ye ulaştı. Böylece, günlük aşılama dozunda bir haftada yüzde 65 artış gözlendi.

Uygulanan günlük doz aşı miktarı, 5 Haziran'da 303 bin 528, 6 Haziran'da 252 bin 720, 7 Haziran'da 358 bin 308, 8 Haziran'da 353 bin 279, 9 Haziran'da 250 bin 462, 10 Haziran'da 557 bin 454 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.