Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 40 milyon 389 bin 906'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 106 bin 902, ikinci doz aşı 14 milyon 283 bin 4 oldu. Böylece doz miktarı, 40 milyon 389 bin 906'ya yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 900 bin 707, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 329 bin 450, toplam 7 milyon 230 bin 157, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 201 bin 720, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 194 bin 556, toplam 3 milyon 396 bin 276, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 757 bin 39, ikinci doz aşı sayısı 974 bin 773, toplam 2 milyon 731 bin 812 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Vaka sayısının en fazla azaldığı şehir Bilecik oldu

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 64 ilde azalırken 17 ilde arttı. 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 9,19, İstanbul'da 8,73, Ankara'da 4,63 azaldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı şehir 30,69 ile Bilecik oldu. Vaka sayısı bir haftada 24,06 yükselen Kars, en fazla artışın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi.

Kovid-19'a yakalanan babanın şifası doktor kızından geldi

Asistan Dr. Senem Kuşaksızoğlu Kara, Kovid-19 hastalarına şifa dağıtmaya çalıştığı zorlu süreçte en zor sınavını, canından bir parça olan babasını iyileştirmeye çalışırken verdi. Kara, babasının Kovid-19'a karşı verdiği hayatta kalma savaşına, çalıştığı hastanedeki uzman ekibin de katkılarıyla destek oldu.

Baba Kuşaksızoğlu, tüm sağlık personelinin yanı sıra hekim olan kızının gayretleriyle sağlığına kavuşarak Kovid-19'u yenen binlerce hastadan biri olmayı başardı.