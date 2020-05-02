Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, vaka sayısı 122 bin 392 ve vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

Son verilere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Ameliyathanelerde enfeksiyon kontrol önlemleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı salgın döneminde ameliyathanelerde alınacak enfeksiyon kontrol önlemlerini güncelledi.

Buna göre Kovid-19 enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, ameliyat edilecek hastalar koronavirüs için ayrılan ameliyat odası dışında ön hazırlık odası, ayılma odası gibi başka herhangi bir yerde bekletilmeyecek. Hastanın götürüleceği güzergah önceden tanımlanacak ve diğer kliniklerden uzak tutulacak.

Sedyeler Kovid-19 hastalarına özel olacak, hastanedeki asansörlerden biri sadece Kovid-19 hastaların kullanıma sunulacak. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise hasta taşınırken yanında başka bir hastanın bulunmamasına özen gösterilecek. Kovid-19 hastasının ameliyat odasında bulunan sağlık çalışanlarının kaydı tutulacak, ameliyathane odalarının kapıları kapalı olacak, ameliyat sırasında giriş-çıkışların önlenmesi, ara bölmelerin, sterilizasyon alanı gibi alanların kapıların kapatılacak ve ameliyat odalarında vaka için gerekli olmayan aletler bulundurulmayacak.

Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresini uzatıldı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar uzattı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretleri, zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecek.

Karantinaya alınanlardan 35 bin 496 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496'sının tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 155 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 65 bin 511 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 35 bin 496'ya ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

MSB, koronavirüs tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin, ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan, TSK'ye ait askeri nakliye uçağı başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının ise 64 bine yaklaştığı ABD'ye ilk yardım paketi 28 Nisan'da teslim edilmişti.

TSK'ye ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

Tıbbi yardımları ulaştıran uçak Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçak, Ankara'ya döndü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü.