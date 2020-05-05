Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."