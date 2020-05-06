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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 129 bin 491 ve can kaybının 3 bin 520 olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491 ve can kaybının 3 bin 520 olduğu açıklandı.

ağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, vaka sayısı 129 bin 491 ve vefat sayısı 3 bin 520 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 707, iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

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