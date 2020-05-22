Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 961 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı ve 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşenlerin sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadesini kullandı.

"Son derece iyi bir konumdayız"

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de törene video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının insanlık olarak son bir asırda karşılaşılan en büyük sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız. Nitekim dün itibarıyla günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşmeyle ilgili adımları atarken, tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. İlaç, maske, koruyucu malzemeler ve tıbbi teçhizat noktasında hamdolsun şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor."

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Şu anda kesin rakamı söylüyorum, 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HES kodu" uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını başlattı.

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak HES kodu ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeye çıkarılacak.

HES kodu, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek.

HES kodu, bilet alırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek, riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama kısa sürede iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

Bu yıl camilerde bayram namazı kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiarından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır.

Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla dualarla zikirlerle beklemesi uygun olacaktır."

510 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiğini belirtti.

Kars'ın Selim, Kağızman ve Digor ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 yerleşim yerinde uygulanan karantina süresi tamamlandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesindeki karantina da sona erdi.

ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında gözlem altında tutuldukları Isparta ve Burdur'daki yurtlardan memleketlerine gönderildi.

"Yeni bir başarı hikayesi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde oluşturduğu olumsuz etkileri anlattı.

Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor. Normalleşme döneminde, Kovid-19 sonrası dönemde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazma imkanını en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de koronavirüs salgını sürecinin Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirdiğine değindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçilen "yeni normal"de önlemlerin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık." diye konuştu.