Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, vaka sayısı 182 bin 727, vefat sayısı 4 bin 861 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640 oldu.

"Sürpriz yok, beklenen sınırdayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki duruma ilişkin, "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"8 Haziran 2020 itibarıyla salgının 6 ayı geride bıraktığını belirten Koca, "Bugünkü verilerle tüm dünyada pozitif tanı konmuş kişi sayısı 8 milyon 174 bin 9'dur. Vefat sayısı 443 bin 685'e ulaşmıştır." ifadesinin kullanan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Son günlerde vaka sayısında ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki değişmelerin, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde."

"Yoğun bakımda geçirilen süre düştü"

Koca, "Amerika Birleşik Devletleri her 1 milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başlarında yer alıyor. İspanya 1 milyon kişi başına 6 bin 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 3 bin 928, Rusya 3 bin 738, Hollanda 2 bin 865, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249, İran 2 bin 292 vaka bildirmiştir. Ülkemiz, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 12,4 ile Gümüşhane olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616." dedi.

Ölüm oranlarıyla ilgili bilgilere de yer veren Bakan Koca, Türkiye'nin toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81. sırada geldiğini kaydetti.

"Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan temel programların çoğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını dönemindeki sosyal yardımlara ilişkin Selçuk, şunları kaydetti:

"Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Tabii ki 3. fazdan daha farklı bir faz düşünmüyoruz. Çünkü 3. faz zaten şu anda herkesin başvurabildiği, e-devlet üzerinden açık olan ve bizim de devamlı baktığımız bir süreç oldu. Şöyle düşünüyoruz, bizim için de katkısı olduğu için pandemi sürecini de atlattıktan sonra bazı programlarımızı da entegre edip e-devlette kalıcı hale getirmek istiyoruz."

Ceza İnfaz Kurumlarında 70 Kovid-19 vakası belirlendi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde cezaevlerindeki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları" başlıklı rapor hazırladı.

Rapora göre, insan hareketliliğinin yoğun olduğu, toplu yaşanılan yerlerden olması nedeniyle alınan tüm önlemlere rağmen Ceza İnfaz Kurumlarında 70 Kovid-19 vakası belirlendi.

Hükümlü ve tutuklulardan solunum cihazına bağlı ya da yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor.

Başkentte maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı

Başkentte, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği koordinasyonunda salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor. Bu kapsamda, hizmete açılan alışveriş merkezi, restoran, kafe, kahvehane ve çay ocağı gibi işletmelerde pazar yeri, park, bahçe, otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu, idari para cezaları kesildi.

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Ankara genelinde park, bahçe ve durakların yanı sıra restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi mekanlarda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmecilerin ve vatandaşların normalleşme sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uymasının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan denetimler 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurallara uymayanlara polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.