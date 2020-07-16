Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde konuştu

TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri muhakkak almalıyız." ifadelerini kullandı.

"Akşener'in korumasının testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına katılmayacağı bildirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan 57 yaşındaki Yusuf U, 56 yaşındaki İsmail B, 47 yaşındaki Süreyya Ş. ve 15 yaşındaki Mustafa Berke Ş, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, bu kişileri yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Planlama kapsamında uçak, Ankara-Bişkek-Adana güzergahının ardından yurda döndü.

İsmail B, Süreyya Ş. ve Mustafa Berke Ş. Ankara Esenboğa Havalimanı, Yusuf U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

Rusya ile uçuşların yeniden başlatılması konusunda anlaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Karaismailoğlu, salgın sebebiyle durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için başlatıldığını anımsattı.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.

"Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den turist kafilesi geldi"

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den turist kafilesi geldi. İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı.

Dalaman Havalimanına gelen 154 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkilileri tarafından kırmızı halıda, alkışlarla karşılandı. Muğla'nın Dalaman ilçesine Lübnan'dan ilk turist kafilesi de geldi.