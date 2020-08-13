Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."

Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapan Koca, toplantının bugünkü ana gündeminin, öğrenci aileleri başta olmak üzere bütün halkın merakla beklediği okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusu olduğunu, bunun yanı sıra salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasiteleri ve aşı çalışmalarının ele alındığını aktardı.

Birçok ülkede vakaların tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığına işaret eden Fahrettin Koca, ülkelerin büyük bölümünün, sağlık altyapısı itibarıyla imkanları elvermediği için yeterli tespiti yapamadığını kaydetti.

Koca, gelişmiş ülkelerde ise tarama yapmaktan imtina edildiğini ve ancak hastaneye yatışı yapılan ağır vakaların kaydının tutulduğunu belirterek, "Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, filyasyon ve temaslı takibi çalışmalarını sağlıklı şekilde yürüten nadir ülkelerden biridir. Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır. Bugünler de vaka sayılarına göre daha üst seviyede bir alarm halinde olmamız öngörülen risklere bir hazırlıktır. Kaygıları anlayabiliriz. Fakat spekülasyonlar, tedbirden çok tehdide hizmet etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Vaka sayılarındaki artış eğilimine değinen Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz. Bilim Kurulunun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi, Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık."

Koca, ayrıca Kovid-19'a yakalanan Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajını paylaştı.

Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Kınıklı'nın mesajı şöyle:

"Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."

31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.

Ziya Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.

Bakan Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.

Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.

"Personel sayısında artışa gidildi"

Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli alımının da süratle devam ettiğine dikkati çeken Ziya Selçuk, salgın şartları nedeniyle bu personelin sayısında artışa gidildiğine değindi.

Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını ve il, ilçe, okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut şekilde ortaya konulduğunu anlatan Selçuk, buna uygun şekilde okullara mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptıklarını, bu hafta içinde il müdürleriyle de bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Her bir ili kendi durumunu dikkate alarak tek tek incelediklerini anlatan Bakan Selçuk, kısa zaman içerisinde öncelikli okullardan başlamak üzere bu desteklerin ulaştırılacağını hatırlattı.

Bakanlık bürokratlarının çeşitli illerde gruplar halinde risk analizlerine katılacaklarını ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklarını ifade eden Selçuk, bu çalışmalarla yol haritasını ortaya koymayı planladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacaklarını belirten Ziya Selçuk, "Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos itibarıyla başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, okullarımızda buluşmak ve yüz yüze eğitime de bir an önce başlamak temennisini iletmek istiyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında da sorumluluk almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı 2'nci kez düzenlendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey moderatörlüğünde, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında yapılan toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili güncel bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan temsilciler yer aldı.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Alp Meşe, toplantıda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin Türk Konseyi üyesi ülkeler ile yürüttüğü iş birliği ve yardım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Türkçapar da "Kovid-19 Salgını ile Mücadelede Birey ve Toplum Psikolojisinin Yönetimi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Spor salonları ve merkezlerinde alınması gereken önlemler

Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre alınacak tedbirler şöyle:

"Halı sahalar başta olmak üzere spor tesislerine HES koduyla giriş yapılacak. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklar, maske takma koşuluyla en fazla bir velisiyle tesise alınabilecek. Tesislere maskesiz müşteri ve çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak. Müşteriler maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma, sarılma gibi yakın temasta bulunamayacak. Tesislerdeki soyunma odası, kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına müsaade edilmeyecek."

Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gençlik Günü kapsamında, 134 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi"nde konuştu.

Kurum, "Pandemi ile mücadele ederken, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini de fazlasıyla hissettiğimiz şu süreçte, sürdürülebilir ve çevre dostu bir dönemin kapılarını aralayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, geleceğin sürdürülebilir şehirlerinin, gerek sağlık, gerek çevre açısından daha güvenli yaşam alanları sunacağını kaydetti.

Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 1 Eylül'de başlayacak yeni sanat sezonu için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldıklarını bildirdi.

Yavuz, "Oyun öncesi seyircilerin bilet satışı ve kontrolünden başlayarak salona girişleri kontrollü biçimde sağlanacak. Özel bilet kabinleri, ateş ölçümleri, QR kodlu bilet ve dijital bilet uygulaması gibi önlemlerle tedbirlerimizi almış olacağız." ifadesini kullandı.

Küçük ve havalandırma sistemi yeterli olmayan sahnelerin salgının bitimine kadar hizmet vermeyeceğini de belirten Özgül Özkan Yavuz, "Sanatseverlerimizin bu dönemde sanattan uzak kalmamaları için tüm tedbirleri hayata geçirmiş durumdayız." dedi.