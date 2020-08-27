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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507, vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."

Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Genelge ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki kısma ayrıldı
Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından biri olan, 650 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının diğer hastalarla temas etmesini önlemek amacıyla iki kısma ayrıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını gölgesinde geçecek yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Salgından korunmak için okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı." ifadesini kullandı.

Öz Ağaç-İş Sendikası, üyelerinin Kovid-19 salgını konusunda farkındalığını artırmak için kısa film ve bilgilendirme rehberi hazırladı.

Şanlıurfa Valiliği, Kovid-19 sürecinde alınan kararların vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması amacıyla akıllı telefon ve tabletler için oluşturduğu uygulamayı kullanıma sundu.

Kırıkkale'de 334 kişiden oluşan "Mahalle Denetim Ekipleri", Kovid-19 nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

Yeni tip koronavirüs tanısıyla iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu taburcu edildi.

Ülke genelinde bazı yerler karantinaya alındı
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 56 ev karantinaya alındı.

Siirt merkeze bağlı Kışlacık köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Akyaka ve Selim ilçesinde 2 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir binada karantina uygulaması başlatıldı.

Tedbirlere uymayanlara para cezası kesildi
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 197 bin 550 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti süresiz durduruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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