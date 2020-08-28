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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

Çorum'da koronavirüs kısıtlamaları
Çorum'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düğün, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı.

Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesi ve denetlenmesi için her düğüne en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Malatya'da bir mahalleye karantina uygulandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

İlçenin Çayköy Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi dolayısıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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