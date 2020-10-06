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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1412 oldu, 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1320 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 286 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, hasta sayısı 326 bin 46, vefat sayısı 8 bin 498, ağır hasta sayısı 1412, aktif hasta sayısı 31 bin 178 oldu.

Öte yandan tabloda yer alan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 oldu.

"Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

İzmir'de toplu ulaşım ve konaklamada HES kodu zorunluluğu
İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Ağrı'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı. 

Kentte ekipler, kafe, restoran, cami, spor ve nikah salonu, pazar yeri ve çay bahçesi gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 564 noktada denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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