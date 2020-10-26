Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1297 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888'e ulaştı. Hasta sayısı 361 bin 801, vefat sayısı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744, aktif hasta sayısı 37 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Gidişatı değiştirmek elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır."

CHP'li Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler sayesinde pozitif vaka görülmedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulamasına geçildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 368 kişiye para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 82 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1028 kişiye cezai işlem uygulandı.