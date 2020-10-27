Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1618 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."

İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 19-25 Ekim tarihlerinde 184 bin 267 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan Kovid-19 tedbirleri denetimlerinde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 7 gün 7 farklı konuda genel denetim gerçekleştirilmesi için valiliklere genelge gönderildiği belirtildi.

Genelge kapsamında ülke genelinde 19-25 Ekim'de sayıları 5 bin 350 ile 17 bin 333 arasında değişen ekipler aracılığıyla denetimler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 184 bin 267 personelin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi. İzolasyona tabi kişilerin izolasyon koşullarına riayet edip etmediğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi."

39 bin 987 uyarı cezası

Denetimlerde tedbirlere uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere toplam 39 bin 987 uyarı cezası verildiği belirtilen açıklamada, tedbirlere aykırı davrananlara idari para cezası kesildiği, 103 işletme veya iş yeri ile 125 aracın faaliyetten men edildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda Türkiye genelinde alınan tedbirlere uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi.

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı

Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira ceza uygulandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 378 kişi ile 4 iş yerine para cezası verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 4 bin 648 lira idari para cezası uygulandı, 4 fabrika ve işletme ile 5 iş yeri uyarıldı.

Karaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

İzmir'de 90 bin 900 lira ceza yazıldı

İzmir'de jandarma ekipleri, geçen hafta, Kovid-19 tedbirine uymadığı belirlenen 4 iş yeri ile 53 kişiye, toplam 90 bin 900 lira ceza kesti.

Erzincan'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son bir hafta içerisinde kuralları ihlal ettikleri belirlenen 23 kişiye para cezası verildi.

Ordu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye idari para cezaları uygulandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki üç mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Bigadiç ilçesinde ise bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına geçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Kadın Takım ve Yıldız Erkek Milli Takım kamplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.