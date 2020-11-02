  • BIST 1.112
  • Altın 506,782
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de 24 saatte 123 bin 343 koronavirüs testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."

"Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar virüs için elverişli hale geldi"
Bakan Koca, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbirlerin unutulduğuna işaret ederek, "Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." açıklamasında bulundu.

- Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzu için bir taziye mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun ile AK Parti Siirt Milletvekili Ören'in testleri pozitif
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine hastanede devam ettiği bilgisini paylaştı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de gördükleri lüzum üzerine eşiyle yaptırdıkları Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Bilecik'te ev ve taziye ziyaretlerine kısıtlama
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, taşımalı eğitime 15 gün ara verilmesi ve berberlerin bir hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım sporu oyunlarına kaymakamlık tarafından kısıtlama getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar30 Ekim 2020 Cuma 09:00
  • Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek29 Ekim 2020 Perşembe 16:19
  • 110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu29 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Bilim Kurulu üyesinden kafa karıştıran koronavirüs açıklamaları için uyarı29 Ekim 2020 Perşembe 11:34
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar29 Ekim 2020 Perşembe 09:06
  • Çin'in Covid-19 aşısı, İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülerde denendi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:21
  • Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası28 Ekim 2020 Çarşamba 11:26
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi27 Ekim 2020 Salı 10:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Ekim 2020 Salı 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti