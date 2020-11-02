Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de 24 saatte 123 bin 343 koronavirüs testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."

"Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar virüs için elverişli hale geldi"

Bakan Koca, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbirlerin unutulduğuna işaret ederek, "Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." açıklamasında bulundu.

- Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzu için bir taziye mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun ile AK Parti Siirt Milletvekili Ören'in testleri pozitif

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine hastanede devam ettiği bilgisini paylaştı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de gördükleri lüzum üzerine eşiyle yaptırdıkları Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Bilecik'te ev ve taziye ziyaretlerine kısıtlama

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, taşımalı eğitime 15 gün ara verilmesi ve berberlerin bir hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım sporu oyunlarına kaymakamlık tarafından kısıtlama getirildi.