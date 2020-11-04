Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 79 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 79 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1817 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507'ye ulaştı. Hasta sayısı 382 bin 118, vefat sayısı 10 bin 481, ağır hasta sayısı 2 bin 386, aktif hasta sayısı 42 bin 813 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirler açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyada her gün yeni zirveler yaparak yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgında dünya çapında hasta sayısının 48 milyona, ölü sayısının 1 milyon 215 bine yaklaştığını aktardı.

Bazı Avrupa ülkelerinin yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçtiğine değinen Erdoğan, hasta sayılarının çok yüksek olduğu kimi ülkelerde kontrolün adeta elden kaçmış durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici düzeylere ulaşan artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşadığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sağlık altyapımızın gücü ve sağlık çalışanlarımızın gayreti sayesinde bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık. Günlük hasta sayımız her bakımdan yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı hala en büyük silahımız, 'TaMaM' diyerek ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı bu hususlarda azami dikkate ve riayete davet ediyorum."

"Kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur"

Erdoğan, aşı çalışmalarının dünyada ve Türkiye'de hızla ilerlediğini dile getirerek, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulayabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar ayları ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur." dedi.

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan bu konuda daha fazla dikkat ve hassasiyet beklediğini vurgulayan Erdoğan, son haftalarda salgının bu şehirdeki artışının önüne ancak bu şekilde geçebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye genelinde geçerli olacak hususları ise kamuoyuyla şöyle paylaştı:

"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum."

AK Parti'li Özdemir'in testi pozitif çıktı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Özdemir, "Sadece kendiniz için değil sevdikleriniz için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı'nın testi de pozitif

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yılancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür, şu an itibarıyla Kovid bulgularını taşımıyorum. İnşallah sizlerin duaları ve Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığımıza kavuşup işimizin başında olacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanelerinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yavaş yavaş yemek yiyebildiğini bildirdi.

Özkan, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumundaki gidişattan mutlu olduklarını söyledi.

Enfeksiyon bulgularının hala devam ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi. Doktorlar yakın bir zamanda daha detaylı bilgi verecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor. Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre kendisi çok daha iyi, bu bizi mutlu ediyor."

Isparta 32 Spor ve 24Erzincanspor'da bazı futbolcuların testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 3. Grup takımı Isparta 32 Spor'da, 8 futbolcu, 2 personel ve 1 stadyum çalışanı olmak üzere toplam 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor takımında ise Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan Kovid-19 testinde, 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı.

Menemenspor'da testi pozitif çıkan kişi sayısı 30'a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.

Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Bursa'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Osmaniye'de iki fabrika karantinaya alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki fabrika, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikada çalışan personelde Kovid-19 bulaşının önlenmesini sağlamak, işçilerin sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla 18 Kasım'a kadar karantina kararı alındığı belirtildi.

Hatay'da Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta iki köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yücelen ile Kağızman ilçesine bağlı Çallı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Gümüşhane'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tokat'ta sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turhal Devlet Hastanesinde çalışan 53 yaşındaki Murat Öndeş'in hayatını kaybettiği, cenazenin Turhal Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiği kaydedildi.

Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 48 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Kentte, Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerde, karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktıkları tespit edilen kişiler ile bir futbol kulübünün sporcularının da aralarında bulunduğu 48 kişi, KYK yurtlarına gönderildi.

Söz konusu kişilerden bazılarının test sonuçlarının pozitif çıktığı, bir kısmının ise pozitif vakalarla temaslı olmaları nedeniyle karantinada tutuldukları belirtildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 153 kişiye para cezası verildi.

Ordu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı. Denetimler gün boyu sürdü.