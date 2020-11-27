Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

Bugün 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu.

Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İzmir'de maske ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yoğunlaştırılırken, sokak ve caddelerde nispeten sakinlik yaşanıyor.

Türkiye'de Kovid-19 vakası yoğunluğunda ilk sıralarda yer alan İzmir'de polis ve jandarma ekipleri, sokak ve caddeler, parklar, sahil kesimi, çarşılar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerine devam ediyor. Merkez ilçelerdeki ana arterlerde insan yoğunluğunun önceki haftalara göre önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine sıkı denetim

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, polis ve sağlık ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Erzurum'da ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Meydanı, Erzurum Kalesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda denetim yaptı.

Vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin vermeyen görevliler, sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri de uyardı.

Ayrıca, Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin karantina kuralına uyup uymadığı denetlendi.

Türkiye, kış aylarında 75 milyon doz aşı almayı planlıyor

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık yaratmayı amaçlayan aşı adaylarından ikisinden kış aylarında toplam 75 milyon doz satın almayı planladığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında, erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlanmış Çin menşeli inaktif aşı adayından aralık, ocak ve şubatta toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını, Almanya menşeli mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayından ise 1 milyonu aralıkta olmak üzere toplam 25 milyon adet satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

İki doz uygulanan bu aşılardan toplam 75 milyon doz sağlanması halinde, Türkiye nüfusunun yarısına yakınının kış aylarında aşılanabilmesi mümkün olacak.

Bakan Koca, ilave seçenek olarak Rusya'nın geliştirdiği adenovirüs vektörü içeren aşı adayının veya başka bir potansiyel aşının satın alınması için de irtibat halinde olduklarını aktardı.

Türkiye'de biri klinik deneme aşamasına geçen 16 yerli aşı adayının bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, insanlar üzerinde test edilmeye başlanan, şimdiye dek 44 gönüllüye uygulanan inaktif aşı adayının en geç nisan ayında 3'üncü aşama klinik denemeler ile yaygın kullanıma başlanacağını umduklarını söyledi.

Türkiye genelinde 4 gün süresince denetimler yoğunlaştırılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugünden itibaren ülke genelinde 4 gün süresince vali ve kaymakamların koordinasyonunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan genelgede, bugüne kadar vali ve kaymakamların koordinasyonunda yapılan denetimlerin salgınla mücadeleye katkı sunduğu ifade edildi.

Genelgeye göre, 26­-27­-28­-29 Kasım'da tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Tek tek kontrol edilecek toplu ulaşım araçlarında, yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen, temizlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı denetlenecek.

Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."