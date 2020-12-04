Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.

Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Mücadele evde kalarak da mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki fırınlar kısıtlama uygulanacak günler için hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı zamanlarda ekmek üretim ve dağıtım noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "İstanbul'da bu dönemde kimse ekmeksiz kalmayacak. Halkımızın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Biz ekmekleri üretip satış yapılacak market ve bayilere ulaştıracağız." dedi.

Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle adliye girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Türkiye'deki en büyük adliyelerden biri olan İstanbul Adliyesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman adliyelerine de HES koduyla giriş başladı.

Adliyelerin vatandaş, personel, avukat ve protokol girişlerinde bulunan görevlilerce HES kodu sorgulaması yapılıyor. Kodu bulunmayan vatandaşlar ise personelin yardımıyla HES kodu alarak binaya girebiliyor.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık drone ile sürekli kontrol edilecek

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan yeni tedbirlere uyulup uyulmadığı drone ile sürekli kontrol edilecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstiklal Caddesi girişinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı için alınan yeni kararları değerlendirdi.

Yıldız, yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ayarlama yaptıklarını belirterek, "Caddemizin gidiş istikameti sağ, sol olarak ayrıldı. İnsanların karşılaşmasını önleyecek sistem geliştirdik. Giriş noktalarında maske stantları var. 8 aydır maske standımız cadde girişinde bulunuyor. Gidiş yön istikametleri de yerlere yapıştırıldı. Vatandaş bu istikamet üzerinden gidecek. Uyulmadığı takdirde zabıta ve kolluk kuvvetleri buna müdahale edecek." açıklamasında bulundu.

Beyoğlu Kaymakamı Demirelli ise caddedeki yoğunluğun drone ile takip edildiğini söyledi.

Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sözleşme yapılan aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli ve korumaevlerinde kalanlar ve kalabalık yerlerde yaşayanların aşılanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerinin hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarının bu sürecin yönetilmesinde önemli katkı sağladığını belirten Koca, kurulun düzenli olarak toplandığını, bilimsel gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni durumları değerlendirdiğini, bilim insanlarının korunma, tanı, takip ve tedavi konularında görüşlerini paylaştığını, rehberler, kılavuzlar ve algoritmalar hazırlayarak mücadeleye yol gösterdiğini aktardı.

Koca, Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkenin aşı geliştirme çalışmaları için tüm bilimsel birikim ve maddi kaynaklarını seferber ettiğini, salgına karşı daha etkili bir korunma sağlayabilmek için çaba gösterdiğini vurguladı.

"Aşılar geldiğinde Halk Sağlığı ve TİTCK Laboratuvarları tarafından inceleme yapılacak"

Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Koca, "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Koca, önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanacak aşılar ile salgına karşı korunmada daha fazla güçlenileceğini ve diğer tedbirlerle başarılı sonuçlar almanın mümkün olacağına işaret ederek, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu nedenle aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenliliği ile etkililiği belirleyecektir."