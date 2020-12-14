  • BIST 1.371
  • Altın 463,980
  • Dolar 7,8628
  • Euro 9,5467
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Türklab firması, Kovid-19 ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

Yurdun farklı illerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı. Bu kapsamda, Gaziantep'te 841, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 534, Kocaeli'nde 278, Malatya'da 47 kişiye para cezası kesildi.

İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Yerli aşıda Faz- 2 çalışmasına 25 Aralık'ta başlanacaktır13 Aralık 2020 Pazar 09:28
  • Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük13 Aralık 2020 Pazar 09:21
  • Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı12 Aralık 2020 Cumartesi 10:44
  • Yurt dışından özel izinle getirtilen SMA ilacına ödenen tutar 2 milyar lirayı aştı12 Aralık 2020 Cumartesi 09:37
  • Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür12 Aralık 2020 Cumartesi 09:29
  • 94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi11 Aralık 2020 Cuma 15:43
  • Kovid-19 aşısını bulan Türk mucitlere bir müjde daha11 Aralık 2020 Cuma 11:51
  • Avustralya'da Kovid-19 aşı çalışması, hatalı HIV test sonuçları üzerine sonlandırıldı11 Aralık 2020 Cuma 11:49
  • Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar11 Aralık 2020 Cuma 11:37
  • Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü11 Aralık 2020 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti