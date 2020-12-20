Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 2 olarak kayda geçti, 241 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 208 bin 635'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, vefat sayısı 17 bin 851, ağır hasta sayısı 5 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 4 bin 2 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir."

SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda yol haritası belirlendi.

Sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderen SGK, Bakanlıktan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.

SGK'nin Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Yazıda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ye gönderilmesi istendi.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de belirtildi.

Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi." bilgisi paylaşıldı.

Gaziantep'te hastanede yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Bakan Koca ile Bakan Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Koca, yangının 04.30 civarında çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum."

Bakan Koca, 3 hastanın Şehit Kamil Hastanesinde, 1 hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1 hastanın Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Özel Sevgi Hastanesinde, 2 hastanın Özel Anka Hastanesinde, 2 kişinin Özel NCR Hastanesinde, 1 hastanın Özel Medikalpark Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Life Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Hastanesinde, 3 hastanın da kendi talepleri olmak üzere 14 hastanın tedavilerinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.

Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olayın ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini söyledi. Gaziantep başta olmak üzere herkese baş sağlığı dileyen Gül, şöyle konuştu:

"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir."

Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gül, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

"Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Gaziantep'te özel bir hastanende tüp patlaması sonucunda 9 can kaybının olduğunu dile getirerek, "Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum." dedi.

Oksijen cihazından kaynaklanan yangında can kaybı 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Twitterdan yaptığı paylaşımda Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Can kaybının 10'a yükseldiğini belirten Koca "Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirlerin cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanları sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.