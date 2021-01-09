Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.

Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."

Sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

KDK'nin uzaktan eğitim tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye, uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ile hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılmasını tavsiye etti.

KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "online sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına artış yapmayacak

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, küresel sorun olan Kovid-19 salgınında ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla 2020 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreç olarak geçti. Buna bağlı olarak 2021'de Vakıf kiracılarımıza destek niteliğinde bu seneki kira artışlarını iptal ettik. Milletimizle birlikte bu sürecin de üstesinden gelmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aşı odaları hazırlanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca salgın sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında İl Sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Kayaaslan, "Sağlık Bakanlığının genelgesinde, hastane yatak sayılarına göre bulundurulması gereken aşı odası sayısı belirtiliyor. 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde en az 25 aşı odası bulundurulması gerekiyor. Bizim hastanemiz de 1000 yatağın üstünde olduğu için 25'in üzerinde olacak şekilde aşı odalarını hazırladık." dedi.

Kayaaslan, aşı odalarının, poliklinik odalarından uzakta olduğunu belirterek, "Aşı odaları, hastaların birbiriyle temasını önleyecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Hastanemize aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve yönlendirme elemanları tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecek." diye konuştu.

Hastaların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceğini hatırlatan Kayaaslan, "Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecek. İster Aile Sağlığı Merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler." ifadesini kullandı.

Kayaaslan, öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastaların aşılanmasına yönelik planlama yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek. Gelenlerin daha önceki hastalıklarına dair öyküsü, alerjisinin olup olmadığı, özellikle aşı bileşenine ait alerji öyküsünün olup olmadığı sorgulanacak. Ateşli bir hastalığının olup olmadığı, aşı olmasına engel bir durum olup olmadığı aydınlatılacak. Aşı olması için bir engel yoksa aşılanacak."

Aşılananların en az 15 dakika hastanede kalmasının planlandığını anlatan Kayaaslan, "Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odalarımız mevcut. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulmakta." dedi.