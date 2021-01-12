Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek uygulama aşamasına gelen her ürünle yakından ilgilendiklerin ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu (aşı) kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz."

Aşıları yurt geneline ulaştıracak araçlar hazır

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak.

Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda hazır bekletiliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bakanlıktan özel tiyatrolara destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara, 2021'de 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3,5 kat arttı, böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21,5 milyona ulaştı.

Kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu zaman aralığında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı aktarıldı.

Yurt genelindeki denetimler

Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında aşı odaları hazırlandı.

Osmaniye'de bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırmacılı köyü Tülücüler Mahallesi'nde 9 pozitif vaka ve temaslı 9 kişi tespit edildiği belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.