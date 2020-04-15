  • BIST 98.550
  • Altın 377,320
  • Dolar 6,8335
  • Euro 7,4919
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çabalarına övgü

Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Toperich, "Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çabalarına övgü

ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu yazdı.

The Hill haber sistesinde yayımlanan "Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor" başlıklı makalesinde Toperich, Türkiye’nin ilk vakanın tespit edilmesinden bir gün sonra okulları tatil ettiğini hatırlatarak, Ankara’nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığını ifade etti. 

Türkiye hazırlıklıydı
Türkiye’nin koruyucu malzeme üretimine hız verdiğini ve maskeleri halka bedava dağıtma kararı aldığını yazan Toperich, "Ülkenin milyonlarca mülteci ve sığınmacıyı misafir etmesi, yıkıcı depremler yaşaması gibi birçok büyük ölçekli felaketle karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında Türkiye’nin bu tür pandemilerle baş etme konusunda daha hazırlıklı olması sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

88 ülke Türkiye’den yardım talebinde bulundu
Türkiye’nin İtalya, İspanya ve İngiltere’nin yanı sıra birçok Balkan ülkesine tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatan Toperich, 88 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini ve Ankara’nın şimdiye dek 33 ülkeye yardım ulaştırdığına dikkati çekti.

İsrail'in de Türkiye’den tıbbi malzeme tedarik etmek istediğini yazan Toperich, "Türkiye, Trablus’a saldırıları sırasında Kovid-19 hastalarının kaldığı Hadra Hastanesine defalarca saldırı düzenleyen Halife Hefter’in savaş çığırtkanlığı ile kaosa sürüklenen Libya’ya da yardım yapıyor." ifadesine yer verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı, infaz düzenlemesi yürürlükte15 Nisan 2020 Çarşamba 09:07
  • ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 09:03
  • Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Nisan 2020 Çarşamba 09:02
  • Rus uzmandan korkutan açıklama14 Nisan 2020 Salı 23:06
  • 78 yaşındaki koronavirüs hastası plazma tedavisi ile iyileşti14 Nisan 2020 Salı 23:01
  • Adres değişiklikleri donduruldu14 Nisan 2020 Salı 22:47
  • Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması14 Nisan 2020 Salı 22:46
  • DSÖ'den Türkiye için kritik koronavirüs açıklaması14 Nisan 2020 Salı 22:45
  • İBB'de koronavirüs vaka sayısı 471'e yükseldi14 Nisan 2020 Salı 22:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti