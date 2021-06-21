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Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney, iç ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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