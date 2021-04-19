Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, bugün başlayıp yarın sabah saatlerine kadar ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

Kuvvetli yağış alacak bölgelerde meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi önem taşıyor.