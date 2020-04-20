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Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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