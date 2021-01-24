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Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız: Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin demirlemesini bekliyoruz

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin Gabon'un Port-Gentil Limanı'na 10 mil uzakta olduğunu ve limana ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Demirlendiği anda botlarla gemiye doğru gideceğiz." dedi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız: Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin demirlemesini bekliyoruz

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaygısız, "Gemimiz Port-Gentil limanına 10 mil uzaklıkta. Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz. Şu anda limanda bütün yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor. Geminin yerini belirlemeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz anda oraya doğru gideceğiz." diye konuştu.

Sürecin geminin ait olduğu denizcilik şirketinin de koordinasyonuyla adım adım ilerlediğini dile getiren Kaygısız, "Öncelikle cenazemizin nakliyle ilgili işlemleri başlatacağız. İlk aşamada morga naklini sağlamamız gerekiyor. Süreci adım adım takip ediyoruz. Önce gemimizin demirlemesi, bizim oraya ulaşmamız, mürettebatı görmemiz, hızlıca cenazemizi almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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