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Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’den Libya’ya yapılan ihracatın ocak-haziran döneminde yüzde 72,3 artarak 1,2 milyar dolara yaklaştığını söyledi.
Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı

Karanfil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ocak-haziran döneminde Türkiye’den Libya’ya 1 milyar 195 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Özellikle bazı sektörlerin ihracat rakamlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Karanfil, “Yılın ilk yarısında ihracatta ürün bazında mücevher, yaş meyve ve sebze, fındık ve mamulleri, çimento ve seramik, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri ile madencilik ürünlerinde ciddi artış yaşandı” dedi.

“TİCARİ İLİŞKİNLERİN ARTMASI İÇİN ÜST DÜZEY ZİYARETLER YAPIYORUZ”

Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerin bu yıl hız kazandığını belirterek, “Bizler de bu ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Son bir hafta içerisinde ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından makamında kabul edildik. İki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının geliştirilmesini görüştük. Ziyaretimiz çok güzel geçti. Bundan sonraki dönem için umut verici gelişmeleri beraberinde getireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karanfil, Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi ve Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude ile de bir araya geldiklerini kaydederek, “Türk iş dünyası olarak Libya halkının temel ihtiyaçlarının çözüme kavuşması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Libya’ya yardıma hazırız. Karanfil Group olarak da yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu. Murtaza Karanfil, Türk iş insanlarını Libya’ya yatırıma davet etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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