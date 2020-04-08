Türkiye'nin 'maske başarısı' adım adım geldi

Kovid-19 ile mücadelede birçok ülke tıbbi malzeme ve cihaz sıkıntısı çekerken, Türkiye üretim kapasitesini artıran adımları hızla atarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birçok ülke tıbbi malzeme ve cihaz sıkıntısı çekerken, hatta bazıları arasında maske ve koruyucu ekipman çekişmeleri yaşanırken Türkiye, üretim kapasitesini artıracak adımları hızla hayata geçirerek vatandaşlarına ücretsiz maske sağlamaya başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği, Ticaret Bakanlığının ticaret önlemleri ve denetimleri, İçişleri Bakanlığının fırsatçıları sıkı takibi, Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ve halkın gönüllü çabalarıyla Kovid-19 mücadelesinde maske, koruyucu ekipman ve tıbbi cihaz konusunda büyük mesafe katetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu önlemler ve milletin dayanışması sayesinde, maskelerin artık parayla satılmayacağını, vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Adım adım maske başarısını sağlayan süreç

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günlerde bazı fırsatçıların maske, kolonya, dezenfektan ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulamalarına geçit vermeyen Ticaret Bakanlığı, vakit kaybetmeden 81 ilde eş zamanlı denetimlerle bu gibi uygulamaların artmasının önüne geçti. Gelen şikayetleri de değerlendiren Reklam Kurulu toplam 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulayarak, bunların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, öncelikle iç piyasa ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedbirler aldıklarını belirterek, tıbbi maske ve solunum cihazlarının ithalatında ilave gümrük vergilerini kaldırdıklarını, ihracatını da Sağlık Bakanlığının ön iznine bağladıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sanayide maske üretimi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını ifade etti. Cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum üretimi için yeterli imkanın bulunduğunu vurgulayan Varank, bu süreçte günde 25 milyon maske yapılabilecek kadar kumaşın ham madde olarak üretildiğini, günlük maske yapım kapasitesinin de 8 milyona ulaştığını bildirdi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde aşı geliştirme çalışmalarına odaklanırken, teknopark firmalarına kira düzenlemesi yapıldı. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek paketi hayata geçirildi. Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler de TÜBİTAK kanalıyla desteklendi. Kalkınma ajansları aracılığıyla toplam bütçesi yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında, salgının yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi sağlandı.

Bu sayede Türkiye'nin teknoloji ve üretim devi sanayicileri de kollarını sıvayarak, solunum cihazı başta olmak üzere, biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperli maske, cerrahi maske gibi ürünlerin seri üretimine başladı.

Devlet millet el ele

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda da meslek liseleri öğrencileri cerrahi maske üretimi yaparak ayda 2 milyonluk üretim kapasitesine ulaştı. Bakanlık, üretim hedefini ayda 10 milyon adede yükseltti.

Adalet Bakanlığının kararıyla açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler de kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için maske imalatı yapmaya başladı.

Türkiye'deki birçok belediye, gençlik merkezleri, sanat ve mesleki eğitim merkezlerindeki atölyelerde hem belediye çalışanları hem de gönüllü vatandaşlar maske üretimi yaparak yerelde bu sürece katkıda bulundu.

Gençlik ve spor il müdürlüğü bünyesinde gençlerin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalar yapan gençlik liderleri ve antrenörler spor salonunda maske üreterek, ülkenin ihtiyacını karşılamasına katkıda bulundu.

Bu süreçte mesleki teknik liselerde görevli öğretmenler 3D yazıcılar yardımıyla siperli maske üretimine başladı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatının üretimi artırıldı.

Türkiye hem kendine yetiyor hem de ihtiyacı olana yetişiyor

Türkiye bu süreçte hem kendi ihtiyaçlarını karşıladı hem de tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşayan ülkelere yardımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 konusunda tıbbi ekipman talebinde bulunan 88 ülke olduğunu, 30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışma yaptıklarını açıklamıştı. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olduğunu vurgulayan Koca, bunu da kısa bir zamanda karşılayacaklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ve aynı zamanda hastalığın Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya da Türkiye'den yardım eli uzandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi askeri kargo uçağıyla bu ülkelere gönderildi.