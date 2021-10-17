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Türkiye'nin mobilya ihracatı rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye'nin mobilya ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırmaya devam etti.
Türkiye'nin mobilya ihracatı rekor kırmaya devam ediyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'den yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 4,97 milyar dolara ulaştı.

Mobilya ihracatındaki artış ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan mobilya ihracatı ilk kez 3 milyar doları aşarak 3,07 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı. İhraç ürünleri arasında "çocuklar için karyola ve beşikler", "çocuklar için oturmaya mahsus mobilyalar", "yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar", "metal mobilyalar", "yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar" öne çıktı.

Eylül ayına bakıldığında ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 657 milyon dolar olurken, mobilyanın bu rakamdan aldığı pay 385,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Artan maliyet ve devam eden küresel ticaret sorunlarına rağmen artış sürüyor"

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan ham madde maliyetleri, devam eden küresel ticaret sorunları ve yetersiz insan kaynağı sorunlarına rağmen mobilya sektörünün büyümesini sürdürdüğünü ve ihracatını artırdığını söyledi.

Mobilya sektörünün kapasite kullanım oranlarının yüzde 76 seviyelerinde olduğunu, bu oranın küçük işletmelerde yüzde 40'a kadar gerilediğini aktaran Güleç, hem üretim kapasitesi hem de kapasite kullanımının artırılması halinde dünya pazarından daha yüksek pay alabileceklerini kaydetti.

Bunu başarmak için sektörde kümelenme modeli uygulamaları gerektiğini belirten Güleç, mobilya özelinde organize sanayi bölgeleri kurulması gerektiğini vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin mobilya sektörünü desteklediğini aktaran Güleç, "Mobilya, bir ülkenin gelişimine katkı sağlayan en önemli sektörlerin başında geliyor. Bugün birçok gelişmiş ülke mobilya sektörüne yatırım yapıyor. Bir ülkeyi geliştirmek istiyorsanız mobilya sektörünü desteklemelisiniz." diye konuştu.

Küresel mobilya oyuncuları rotasını Türkiye'ye yöneltti

Ahmet Güleç, salgın sürecinde yaşanan tedarik sorunları ve artan navlun fiyatları nedeniyle küresel oyuncuların yerel üretime yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok üretici de Türkiye'de üretim yapma kararı aldı. Bu kararı alan üreticilerin en sonuncusu da İsveç merkezli mobilya devi oldu. Şirket, Türkiye'deki mevcut üretimine ek koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek Türkiye üzerinden ihraç etmeyi amaçlıyor. Mobilya devinin aldığı kararı son derece olumlu buluyoruz. Türk mobilya sektörünün büyümesinde itici güç olacak. Küresel oyuncuların üretimlerini Türkiye'ye kardırmalarıyla sektörün yıldızı parlayacak. Türk mobilya sektörü olarak, 2023 ihracat ve dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer alma hedeflerimize ulaşacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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