  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim ve istihdam desteğiyle yetişiyor

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 24 bin 720 öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldı.
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim ve istihdam desteğiyle yetişiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak ülkenin geleceğine yatırım yapmak, ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde 5 yıldır sürdürdüğü çalışma ile lise ve üniversite programı olarak iki ayakta ilerleyen proje kapsamında bugüne kadar 24 bin 720 öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldı. Projeden yararlanan 102 öğrenci üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olurken, mezunların 71'i çeşitli şirketlerde istihdam edildi.

Proje bir yıl daha uzatıldı
Bakanlık ve proje paydaşları, elde edilen olumlu sonuçlar üzerine 2020 yılı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen projeyi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatma kararını aldı.

Bu çerçevede projenin üniversite programı için çalışmalar başlatıldı.

Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP'ta (University Ranking by Academic Performance) 2019-2020 dünya alan sıralaması değerlendirmesine göre mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş 20 devlet üniversitesinde öğrenciler için kontenjan açıldı. Yeni eğitim öğretim dönemine yönelik öğrenci seçimi de tamamlandı.

Proje kapsamında e-bursum üzerinden toplam 1769 başvuru alınırken, belirlenen kriterleri taşıyan 647 öğrenci değerlendirildi ve 160'ı ile çevrim içi ortamda birebir mülakatlar düzenlendi. 2020-2021 dönemi için toplam 49 öğrenci projeden yararlanmaya hak kazandı.

Eğitim hayatları boyunca burs, mezun olunca istihdam imkanı
Projenin üniversite programından 130 mühendislik fakültesi öğrencisi yararlanıyor.

Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, "sosyal mühendislik" sertifika programı eğitimleri ile mentorlük ve son sınıflar için koçluk desteği veriliyor.

Mezun olan öğrenciler, proje paydaşı firma ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edilme imkanını yakalayabiliyor.

Lisedeki kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi arttı
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin lise ayağında ise belirlenen il ve okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler mühendislik mesleğiyle ilgili farklı etkinliklerle bilgilendiriliyor. Bu yolla öğrencilerin kendilerini mühendisliğe yakın hissetmeleri ve meslek seçimlerinde mühendisliği daha fazla tercihleri arasına almalarını sağlamak hedefleniyor.

Projenin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yönelik izleme ve etki raporu sonuçlarında da öğretmenler, kız öğrencilerinin mühendisliğe karşı gelişen bir ilgilerinin oluştuğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor23 Ocak 2021 Cumartesi 10:01
  • Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:55
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor23 Ocak 2021 Cumartesi 09:53
  • Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu23 Ocak 2021 Cumartesi 09:52
  • Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor23 Ocak 2021 Cumartesi 09:51
  • Karaismailoğlu: Gazianteplilere Gaziray'ı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
  • Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
  • GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek23 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti