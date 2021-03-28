  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında

Hollanda basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin dün İspanya'da Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.
Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında

"Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider" başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerine yıldırım gibi başladığını ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirdiğini yazdı.

Haberde, Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, Norveç'i Malaga’da rahat bir şekilde 3-0 mağlup ettiği belirtildi.

Türkiye’nin, Hollanda’nın da olduğu grupta iki maçtan aldığı altı puanla lider durumda olduğu kaydedildi.

Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekibinin Portakallar karşısında 4-2'lik galibiyetin ardından Malaga'da Norveç'i 3-0 yendiği belirtilen haberde, bu kez Burak Yılmaz’ın yerine Ozan Tufan (iki gol) ve Çağlar Söyüncü’nun Türklere galibiyeti getirenler olduğu dile getirildi.

"Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan De Telegraaf ise Türkiye’nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2’lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekildi28 Mart 2021 Pazar 09:33
  • Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti28 Mart 2021 Pazar 09:32
  • Türkiye ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı28 Mart 2021 Pazar 09:29
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final İstanbul'da düzenlenecek27 Mart 2021 Cumartesi 09:43
  • Türkiye 588. maçına çıkıyor27 Mart 2021 Cumartesi 09:40
  • A Milli Futbol Takımı, İspanya'da26 Mart 2021 Cuma 16:42
  • Medipol Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor26 Mart 2021 Cuma 14:55
  • NBA'de takasın son günü hareketli geçti26 Mart 2021 Cuma 13:14
  • Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor26 Mart 2021 Cuma 13:14
  • NBA'de takasın son günü hareketli geçti26 Mart 2021 Cuma 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti