Türkiye’nin Öğretmenleri Mamak’ta buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile "Eğitimde İyi Örnekler" sergisinin açılışı için 81 ilden Başkent’e gelen öğretmenler, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Şafaktepe Platin Düğün Salonu’nda düzenlenen yemeğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğretmenler katıldı. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Köse, gelen misafirler arasında en uzun süre eğitimcilik yapan Adıyaman’dan gelen Sınıf Öğretmeni Nevzat Hüseyin Yetkin’inin elini öperek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Medeniyetin temelini öğretmenlerimize borçluyuz

Öğretmenlerin dünyaya yeni bir anlam katarak, toplumları köklü bir biçimde değiştirdiğini ve medeniyetin temelini attıklarını kaydeden Başkan Köse, “Anne ve babamızdan sonra emanet edildiğimiz, kuşakları birbirine bağlayan en büyük değer olan kıymetli öğretmenlerimizi Güzel Mamak’ta ağırlamaktan çok mutluyuz. Bütün medeniyetlerin temelinde öğretmen emeği vardır.Öğretmenler, dünyaya yeni bir anlam katar; insanı dolayısıyla toplumları köklü bir biçimde değiştirebilirler. Onların öğretileri ile bugünün ve yarının mühendislerini, avukatlarını, doktorlarını kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü ülkemizde yetiştiriyoruz” dedi.

Köse, şehit öğretmenleri yad etti

Görevlerini ifa ederken şehit olan öğretmenleri de yâd eden Başkan Köse, “Şefik öğretmen 24 yaşındaydı. Necmettin öğretmen 23. Şenay Aybüke öğretmen 22. Hepsi de çocuklarımız için yollara düşen pırıl pırıl evlatlarımızdı. Görevlerini ifa ederken Şehit olan Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve diğer adını sayamadığımız şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



