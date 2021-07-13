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Türkiye'nin olimpiyat macerası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.
Türkiye'nin olimpiyat macerası

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 39 altın, 25 gümüş, 27 de bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda sadece 6 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 91 madalyanın 63'ü güreşte, 11'i halterde, 7'si tekvandoda, 5'i boksta, 3'ü atletizmde, 2'si ise judoda geldi.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

1948 Londra en çok madalya kazanılan olimpiyat
Türkiye en çok madalyayı ise 3 kez olimpiyatlara ev sahipliği yapan Londra'da kazandı.

1948 Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya elde eden ay-yıldızlı sporcular, 12 kez ile en çok madalya kazandığı olimpiyatları yaşadı.

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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