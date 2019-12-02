  • BIST 108.004
  • Altın 270,200
  • Dolar 5,7371
  • Euro 6,3540
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı.
Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği, teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad'daki Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunun temizliğini yaparak, ihtiyaç duyulan alanları yeniledi.

Yeniden kullanılabilir hale dönüştürülen Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunun açılışı yapılarak, eğitim öğretime başladı.

EĞİTİME BAŞLANDI

Altı derslikli ve 115 öğrencinin eğitim göreceği okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı ve eğitimlerine başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok kısa bir sürede Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünü temizlediğini söyledi.

SURİYE'DE HER TÜRLÜ YARDIM SAĞLANMIŞTIR

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeye huzur ve barış getirmek için yapıldığının altını çizen Vali Erin, "2011 yılından bu yana Türkiye Suriye'deki mağdur ve mazlumlara kucağını açmış her türlü yardımı sağlamıştır.Haksızlığa maruz kalan evinden yurdundan edilen ailesi paramparça olan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE YARDIMA DEVAM EDECEK"

Erin, Türkiye'nin terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Teröristleri ve terör gruplarını PKK başta olmak üzere DEAŞ'ı bu bölgeden tamamen temizledikten ve etkisiz hale getirdikten, Suriyeli kardeşlerimizin ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip hale getirdikten, kendi kendilerini yönetebilecek noktaya geldikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir şey beklemeden bu kardeşlerimizi kendi başlarına, kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak üzere bırakacak ve Türkiye yardım ve desteklerini vermeye devam edecek."

 

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdu ise terör örgütünden kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ederek, "Barış Pınarı Harekatı'nın neticesini almış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışın ardından Vali Erin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esed rejimi İdlib'de pazar yerini vurdu: 14 ölü, 27 yaralı02 Aralık 2019 Pazartesi 16:46
  • Başkentte "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" yapıldı02 Aralık 2019 Pazartesi 11:02
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 129 personel alınacak02 Aralık 2019 Pazartesi 09:32
  • TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak02 Aralık 2019 Pazartesi 09:31
  • Yargıtay 33 işçi alacak02 Aralık 2019 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi 2 Aralık 201902 Aralık 2019 Pazartesi 09:28
  • Araç sahiplerine egzoz uyarısı: Cezalar otomatik kesilecek02 Aralık 2019 Pazartesi 08:58
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Aralık 2019 - ASKİ02 Aralık 2019 Pazartesi 08:02
  • Elektrik Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ02 Aralık 2019 Pazartesi 07:59
  • Su Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - ASKİ02 Aralık 2019 Pazartesi 07:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti